EcoGene, kuraklığa dayanıklı bitki projesiyle Sivas\'ı COP31 finalinde temsil edecek

SİVAS (İHA) – Sivas'ı Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenecek ulusal finalde temsil etme hakkı EcoGene takımının oldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen EU Climate Ideathon 2026 Sivas Yerel Finali, gençlerin çevre ve iklim odaklı fikirlerini projelere dönüştürdüğü buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Eğitim, mentorluk ve takım çalışması süreçlerini tamamlayan üniversite öğrencileri; temiz enerji, sürdürülebilir kentler, döngüsel ekonomi, sıfır atık, kaynakların verimli kullanımı ve biyolojik çeşitlilik gibi başlıklarda geliştirdikleri projeleri jüriye sundu. Eğitim ve mentorluk sürecinin ardından ortaya çıkan fikirler, gençlerin iklim sorunlarına yönelik yenilikçi bakış açılarını ortaya koydu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda EcoGene takımı, "Yapay zeka ve kuantum hesaplamalarıyla kuraklığa dayanıklı bitki proteini tasarımı" projesiyle, Sivas'ı Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenecek ulusal finalde temsil etme hakkı kazandı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi fikirlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, Sivas'ı ulusal finalde temsil edecek takımı tebrik etti ve Antalya'daki finalde başarılar diledi.