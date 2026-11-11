Edirne'de yoğun sis Selimiye çevresinde görüş mesafesini 50 metreye indirdi - Son Dakika
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Edirne'de yoğun sis Selimiye çevresinde görüş mesafesini 50 metreye indirdi

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Edirne\'de yoğun sis Selimiye çevresinde görüş mesafesini 50 metreye indirdi
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Edirne\'de yoğun sis Selimiye çevresinde görüş mesafesini 50 metreye indirdi
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Edirne'de sabah saatlerinden itibaren kenti etkileyen yoğun sis, Selimiye Camii ve çevresinde görüş mesafesini yer yer 50 metreye indirdi. Görüşün azalması trafikte zor anlara yol açarken polis kavşak ve işlek caddelerde sürücüleri uyardı.

Edirne'de yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis günlük yaşamı etkiledi. Özellikle tarihi Selimiye Camii ve çevresinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar geriledi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kenti kaplayan sis, tarihi yapıları adeta görünmez hale getirirken trafikte de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle polis ekipleri kavşak ve işlek caddelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle yayalar da zaman zaman güçlük yaşadı. Sisli havanın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuGüncelEdirnePolisYaşamÇevreSon Dakika

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