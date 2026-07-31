Efeler Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki parkları bakıma aldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parklarda kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirdi.

Mahallede bulunan parklarda çim biçme ve ağaç budama çalışmaları yapan ekipler, yeşil alanların daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı. Çalışmalarla birlikte parkların hem daha güvenli hem de vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanları olarak korunması amaçlandı.

Periyodik bakım programı kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde ağaçların sağlıklı gelişimi desteklenirken, çim alanlar da düzenli hale getirildi. Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan parklar, yapılan bakımın ardından vatandaşların kullanımına daha konforlu şekilde sunuldu.

Efeler Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürerek vatandaşlara daha temiz, daha düzenli ve daha yeşil yaşam alanları kazandırmaya devam edecek.