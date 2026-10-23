Elazığ Akçakiraz'da beton mikseri yola harç döktü, o anlar kaydedildi - Son Dakika
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Elazığ Akçakiraz'da beton mikseri yola harç döktü, o anlar kaydedildi

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Elazığ Akçakiraz\'da beton mikseri yola harç döktü, o anlar kaydedildi
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Elazığ Akçakiraz\'da beton mikseri yola harç döktü, o anlar kaydedildi
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Elazığ'ın Akçakiraz mevkisinde seyreden beton mikserinin oluk kısmından yola harç döküldü. Arkadaki sürücülerin korna çalarak yaptığı ikazlara rağmen ilerleyen mikserin o anları, arkadaki araçtaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da seyir halindeki bir beton mikserinin yola harç döktüğü anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Akçakiraz mevkiinde bir beton mikserinin oluk kısmından yola harç döküldü. Arkasındaki araç sürücülerinin korna çalarak yaptığı ikazlara rağmen ilerlemeye devam eden beton mikseri, bir süre yola harç dökerek seyrini sürdürdü.

O anlar, arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: İHA
AkçakirazOtomobilElazığGüncelÇevreSon Dakika

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