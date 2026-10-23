Elazığ Akçakiraz\'da beton mikseri yola harç döktü, o anlar kaydedildi

Elazığ'da seyir halindeki bir beton mikserinin yola harç döktüğü anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Akçakiraz mevkiinde bir beton mikserinin oluk kısmından yola harç döküldü. Arkasındaki araç sürücülerinin korna çalarak yaptığı ikazlara rağmen ilerlemeye devam eden beton mikseri, bir süre yola harç dökerek seyrini sürdürdü.

O anlar, arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.