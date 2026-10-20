Elazığ Arıcak\'ta aşırı yağışın yol açtığı sel, yayla yolunda ciddi tahribat oluşturdu

Elazığ Arıcak'ta aşırı yağışın yol açtığı sel, yayla yolunda ciddi tahribat oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde aşırı yağışın tetiklediği sel, yayla yolunun bir bölümünü yararak ciddi hasara uğrattı. Sel suları nedeniyle güzergahın kullanımı tehlikeli hale geldi.
Elazığ'da etkili olan aşırı yağış, sel felaketine neden oldu. Yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle yayla yolu yarılarak hasar gördü.
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yaşın ardından sel sularının etkisiyle yayla yolunun bir bölümünde ciddi tahribat oluşurken, güzergahın kullanımı da tehlikeli hale geldi. Yaşanan olay, aşırı yağışların kırsal bölgelerdeki yollar üzerinde oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
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