Elazığ Baskil\'de Suyatağı köyü yolunda dağdan inen toprak ulaşımı kısa süre kapattı

Elazığ Baskil'de Suyatağı köyü yolunda dağdan inen toprak ulaşımı kısa süre kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Baskil'e bağlı Suyatağı köyünde sağanakla birlikte dağdan yola toprak indi. Köy yolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken bölgede çalışmalar sürüyor; Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü daha önce uyarı yapmıştı.
Elazığ'ın Baskil ilçesindeki bir köy yolu oluşan toprak kayması sonucu kısa süreliğine kapandı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da sağanak yağış zaman zaman etkili oluyor. Bu çerçevede Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyünde yağışla birlikte toprak kayması meydana geldi. Dağdan yola inen toprak, ulaşımı kısa süreliğine kapattı.
Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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