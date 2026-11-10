Elazığ'da Atatürk'ü anma etkinliğine 88. yıl kapsamında protokol katıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Atatürk'ü anma etkinliğine 88. yıl kapsamında protokol katıldı

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Elazığ\'da Atatürk\'ü anma etkinliğine 88. yıl kapsamında protokol katıldı
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Elazığ\'da Atatürk\'ü anma etkinliğine 88. yıl kapsamında protokol katıldı
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Elazığ'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı için Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde anma programı düzenlendi. Programda konuşmalar, şiirler, sinevizyon ve oratoryo yer aldı; dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi.

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 88. yılı nedeniyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk'ün vefatının yurtiçi ve dışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması ve orotoryo çalışması sergilendi.

Program, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere protokol tarafından hediyelerinin verilmesi ile son buldu.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.

Kaynak: İHA
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