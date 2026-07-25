Elazığ’da lastikçide çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bir lastikçide çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi ile söndürülürken 4 kişi dumandan etkilendi. Dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangının dumanları kentin birçok noktasından görüldü.

Olay, Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi çıkışında bulunan bir lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aniden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lastiklerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangında yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görüntülendi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangında dükkan tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.