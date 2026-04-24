Elazığ\'da Sinema Atölyesi\'nde eğitimler devam ediyor

24.04.2026 12:28  Güncelleme: 12:30
Elazığ Belediyesi'nin sinemaya ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için başlattığı Sinema Atölyesi'nde eğitimler sürüyor.

Elazığ Belediyesi, sanatsal ve kültürel faaliyetleri çoğaltarak vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunma amacıyla başlattığı kurslarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sinema kültürünün derinlemesine anlaşılmasını hedefleyerek başlattığı Sinema Atölyesi, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde eğitimlerini sürdürüyor.

Elazığ'ın önde gelen sanat insanlarından Usta Yönetmen Süleyman Ağa Baydili tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara; sinema tarihinden modern anlatım tekniklerine, kamera kullanımı ve kurgu süreçlerinden estetik yorumlara kadar pek çok konunun yanı sıra yönetmenlik, yapımcılık, görüntü, ses, kurgu ve sanat yönetmenliği, kamera teknikleri, ışık kullanımı, sinema müziği, dans ve ses ilişkisi, mixaj ile 3D animasyon gibi alanlar da detaylı bir biçimde aktarılıyor.

Eğitim programına katılarak kursiyerleri yalnız bırakmayan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu; "Sinema kültürü sanat alanının en temel öğelerinden bir tanesidir. Sinema da kendi içerisinde birçok kola ayrılıyor. Böyle kapsamlı ve önemli bir sanat dalının katılımcılara anlatılmasını çok önemsiyoruz. Bu tür projeler, Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın insana verdiği değeri gözler önüne sermektedir. Tüm bu çalışmalar başkanımızın vizyonu ile gerçekleşiyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müze ve çok kıymetli Hocamız Süleyman Baydili'ye de teşekkür ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Advertisement
