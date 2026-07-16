Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ\'da ilaçlama çalışmaları sürüyor
16.07.2026 11:37  Güncelleme: 11:41
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Elazığ Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren karasinek ve sivrisinek gibi zararlılara karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ'da yaz aylarında artış gösteren zararlılara karşı kent genelindeki ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle yaz aylarında artış gösteren karasinek, sivrisinek ve diğer zararlılara karşı düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirerek şehir genelinde yoğun mesaisini sürdürüyor. Ekipler; sulak alanlar, yeşil bölgeler ve zararlıların yoğun görüldüğü noktalarda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirirken, mahallelerde belirlenen periyotlarla gündüz ve gece saatlerinde etkin mücadele yürütüyor.

Öte yandan motorize ekipler, karasineklerin üreme noktaları arasında yer alan kent genelindeki çöp konteynerlerini periyodik olarak ilaçlayarak vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ekiplerin kent genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtilerek Elazığ Belediyesi'nin vatandaşların sağlığı, huzuru ve konforu için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürdüğü ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Elazığ, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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