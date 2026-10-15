Elazığ Yurtbaşı\'nda selin vurduğu işletmelerde hasar tespiti yapıldı

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlardan dolayı oluşan selden etkilenen işletmelerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağıştan dolayı Yurtbaşı beldesinde sel yaşandı. Yaşanan selin ardından bazı işletmelerde su taşkınları yaşandı. Tarım işletmelerde yaşanan hasarların ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahaya inerek hasar tespit çalışmaları yaptı.