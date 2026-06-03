Mersin’de bozuk yol sorunu çözüldü - Son Dakika
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Mersin’de bozuk yol sorunu çözüldü

Mersin’de bozuk yol sorunu çözüldü
03.06.2026 11:37  Güncelleme: 11:40
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Mersin'de bozuk yol nedeniyle engelli oğlunu sırtında taşımak zorunda kalan 68 yaşındaki babanın sosyal medya paylaşımı üzerine belediye ekipleri harekete geçti ve yol yeniden ulaşıma uygun hale getirildi.

Mersin'de bozuk yol nedeniyle engelli oğlunu sırtında taşımak zorunda kalan 68 yaşındaki baba, yaşadığı zorluğu sosyal medyada paylaştı. Yolun kullanılamaz hale geldiği bölgede yapılan çalışmanın ardından ulaşım sorunu giderildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Muhittin Çidem'in, 41 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlu Emrah'ı bozuk yol nedeniyle sırtında taşımak zorunda kaldığını anlattığı paylaşımın ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla yol ulaşıma uygun hale getirilirken, aile yaşadıkları sorunun giderildiğini belirtti.

"Yolu yeniden güvenli ve kullanılabilir hale getirdik"

Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla Koordinasyon Sorumlusu Özay Güngör, vatandaşın yaşadığı sorunun sosyal medya üzerinden duyulmasının ardından ekiplerin hızla harekete geçtiğini belirtti. Engelli bireyin babası tarafından sırtında taşındığını gördüklerini ifade eden Güngör, "Kış aylarında yoğun yağışlar nedeniyle yol tamamen dere haline gelmişti. Burada ekiplerimizle dere olan bölüme koruge boruyla suyun geçişini sağladık. Ayrıca taş duvar ördük. Zemine sathi malzemesi ve taşlar bastık. Çamur olan bölümü sert zemine çevirdik. Sonra üzerini asfalt kırıklarıyla kapattık. Geçilebilir hale getirdik, şu anda yolumuz yapıldı. Geçişe hazır" ifadelerini kullandı

41 yaşındaki oğlu Emrah'ı evine ulaştırabilmek için büyük zorluklar yaşadığını anlatan Muhittin Çidem, "Buraya geldiğimizde yol çok kötü vaziyetteydi. Vahap Başkan da çağrımı duymuş, hemen ekibini göndermiş. Daha önce dereden karşıya geçebilmek için küçük bir tahta parçasının üzerinden yürüyordum. Ayağım kaysa hem ben hem çocuğum aşağıdaki kayaların arasına düşebilirdik. Bu yola çok muhtaçtım. Yol olmasa ben de yokum. Yol olmadığı zaman araba da gelemiyordu. Çocuğumu sırtımda 50-100 metre taşımak zorunda kalıyordum. Şimdi ise evimin önüne kadar araçla gelebileceğim, çocuğumu hiç zorlanmadan eve ulaştırabileceğim" diye konuştu.

Anne Şenay Çidem de yağışların ardından yolun kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Buraya geldiğimizde yol yağmurdan dolayı yarılmıştı. Emrah'ı getirip götüremiyorduk. Babası sırtına alıyordu ve çok zorlanıyorduk. Eşim sosyal medyadan durumu paylaştı. Büyükşehir Belediyemiz de sesimizi duydu, hemen geldiler ve yolu yaptılar" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin’de bozuk yol sorunu çözüldü - Son Dakika

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