Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e nefes olacak alternatif yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e nefes olacak alternatif yol çalışmalarını inceledi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes\'e nefes olacak alternatif yol çalışmalarını inceledi
03.07.2026 11:11  Güncelleme: 11:13
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı rahatlatacak 8,2 kilometrelik alternatif yol projesini inceledi. Proje, kış turizmi ve bölgesel trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den tek kayak merkezi olarak yer alan Erciyes Kayak Merkezi'ne nefes olacak, Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine 8,2 kilometrelik alternatif yol çalışmalarını inceledi.

Türkiye'nin kış turizmde amiral gemisi olan Erciyes Kayak Merkezi ve çevresinde bulunan tesislere ulaşım ile Kayseri-Develi arası seyahat kalitesi artıyor.

Başkan Büyükkılıç'ın girişim ve gayretleri ile tanınırlığı ve potansiyeli artan Erciyes Kayak Merkezi, yine Büyükkılıç'ın çabaları ile hayata geçecek yeni projelerle hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Bu çerçevede, Kayseri-Develi arası ulaşımı sağlayan ve Erciyes Kayak Merkezi'nden de geçen yolda Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine alternatif yol için çalışmalar başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son yıllarda artan ziyaretçi yoğunluğu ile oluşan ulaşım ve otopark ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışmaların yürütüldüğü Erciyes'te Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Hummalı şekilde süren çalışmalara dair yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi alan Büyükkılıç, çalışmalar esnasında yapılması gereken altyapı işleri ile ilgili destek verilmesi talimatını telefon görüşmesi yolu ile iletti.

Başkan Büyükkılıç, projenin önemine dikkat çekerek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun yağış güzel, yüzümüz gülüyor hem kar anlamında hem içme suları anlamında. Ancak bizim için önemli bir proje olan, hatırlanacağı üzere Hacılar ayrımından başlayıp göletimizin üzerinden Develi güzergahına geçen yaklaşık 8,2 kilometrelik baypas yolumuz Kasım ayında ihale edilmişti. Sağ olsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız gerçekten gönül insanı, Kayseri'mizin bütün alanına hakim, her zaman yanımızda yer alan kendilerine teşekkür ediyoruz. İhalenin yapıldığının müjdesini vermişti. Şimdi de burada çalışmaların yer teslimi yapıldı. Çalışmaları yerinde incelemek üzere geldik. Burada güçlü bir firma çalışmaları sürdürüyor" şeklinde konuştu.

"Bu projenin ilerlemesine tam desteğe hepimiz varız"

Büyükkılıç, Çağan'a talimatında, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne verilen su hizmeti ile ilgili deplase çalışmaları gerekiyor. En kısa zamanda buraya ekibini gönder, deplase çalışmalarını gündeminize alın. İşimizi aksatmadan Allah'ın izniyle her türlü sorunu aşarız. Bu proje hayati bir proje, kış sezonunda trafik kilitleniyor. Bunu önemseyerek bu projenin ilerlemesine tam desteğe hepimiz varız. Karayollarımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, genel müdürümüze hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Başkan Büyükkılıç projenin Kayseri'ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunurken, yüklenici firma yetkilileri ise projeye desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Erciyes Kayak Merkezi, özellikle kış sezonunda gördüğü ilgi ile 2025-2026 sezonunda 3 milyon 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlarken bu ilgi neticesinde Kayseri-Develi yolunda oluşan trafik yoğunluğu hayata geçecek proje ile çözüme kavuşuyor. Kayseri-Develi arası ulaşımı sağlayan ve Erciyes Kayak Merkezi'nden de geçen yolda Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine yaklaşık 8,2 kilometrelik alternatif yol projesinde çalışmalar başladı. Kış sezonunda Kayseri-Develi arasında seyahat edecek araçlar isterler Erciyes Kayak Merkezi'ne uğramadan alternatif yolu kullanarak seyrine devam edebilecek. Böylece, hem Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen araçlar hem de Kayseri-Develi yolunu kullanan araçların aynı noktada buluşması ile oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e nefes olacak alternatif yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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