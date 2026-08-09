Kumsalın zincirleri kesildi, sahillerdeki malzemeler kaldırıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Çuğra ve Kanava sahillerinde kumsala zincirlerle sabitlenen masa, sandalye ve şemsiyeler, zabıta ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Erdek'in Çuğra ve Kanava sahillerinde kumsal alanlara bırakılan masa, sandalye ve şemsiyelerin zincirlerle sabitlendiği tespit edildi. Daha önce yapılan uyarılara rağmen malzemelerin kaldırılmaması üzerine Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Zabıta Müdürü Osman Hüseyin Erdoğan ve ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada, kumsala zincirlerle sabitlenen masa, sandalye ve şemsiyelerin zincirleri kesildi. Malzemeler ekipler tarafından kaldırıldı.

Çalışmaların ardından kumsal alanlar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Denetimler sırasında yapılan uyarılara rağmen malzemelerini kaldırmadığı tespit edilen vatandaşlara, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı.

Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin sahillerdeki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.