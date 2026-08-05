Erzincan\'da Arazi Toplulaştırma Projesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Erzincan 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) Projesi kapsamında yaklaşık 30 bin hektarlık alanda çalışmalar devam ediyor.

Proje, toplam 46 yerleşim birimini kapsıyor. Proje ile parçalanmış ve ekonomik işletmeciliği zorlaştıran tarım arazilerinin birleştirilerek daha verimli ve modern tarım yapılabilecek parseller oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında küçük, şekilsiz ve dağınık tarım arazileri bir araya getirilerek modern tarım makinelerinin kullanımına uygun büyük parseller oluşturuluyor. Ayrıca her yeni parselin tarla içi yollara doğrudan bağlantısı sağlanarak çiftçilerin arazilerine ulaşımı kolaylaştırılıyor.

Proje çerçevesinde tarla içi drenaj, tahliye ve sulama şebekeleri de entegre edilerek su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tarımsal üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

DSİ üst yönetimi ve teknik ekipleri, proje sahasında tarla içi yolların iyileştirilmesi ile parsellerin teslim süreçlerine yönelik saha denetimlerini sürdürürken, hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla yeni mülkiyet listeleri ile eski ve yeni parsel karşılaştırma planları da belirli dönemlerde askıya çıkarılıyor. Bu kapsamda Bahçeli ve Binkoç köyleri başta olmak üzere proje alanındaki yerleşim birimlerinde askı ilanlarıyla çiftçilere itiraz ve inceleme imkanı sunuluyor.

Yaklaşık 30 bin hektarlık alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sulama altyapısının güçlendirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.