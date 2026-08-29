Erzincan'da Arıcılık Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Arıcılık Geleneği Yaşatılıyor

Erzincan\'da Arıcılık Geleneği Yaşatılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 1200 arıcı, coğrafi işaretli bal üretimiyle arıcılık geleneğini sürdürüyor.

Erzincan'da yaklaşık bin 200 arıcı, 110 bin arılı kovanla bal üretimi gerçekleştirirken, kentte asırlık arıcılık geleneği de yaşatılıyor.

Kentte Refahiye Balı, Tercan Balı ve Erzincan Geven Balı olmak üzere 3 coğrafi işaretli bal bulunuyor. Organik bal üretiminin de yaygınlaştığı Erzincan'da, arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyünde ise 1905 yılından bu yana devam eden arıcılık geleneği gelecek nesillere aktarılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile birlikte köyde Üstündağ ailesinin bal hasadına katıldı.

Üretici Fatih Üstündağ'ın 400 kovanda organik geven balı üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Koçaker, bal hasadına katılarak üreticiye teşekkür etti ve arıcılığın Erzincan için önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu ifade etti.

Arıcılara yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirten Koçaker, yalnızca bal üretiminin artırılmasının değil, propolis, polen ve arı sütü gibi katma değerli arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasının da hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Arıcılık Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Snoop personel arıyor Yapacağı işi duyan başvuruya koştu Snoop personel arıyor! Yapacağı işi duyan başvuruya koştu
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Geceye damga vuran Salah karesi Herkes şaşırdı Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Trabzon’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

08:51
Altın çok sert düştü
Altın çok sert düştü
08:38
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Fenerbahçe’ye gol atan yıldızı alıyor
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye gol atan yıldızı alıyor
08:31
Al-Jazira haberi sonrası Talisca’dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
08:24
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
08:13
Meteoroloji alarm verdi 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
08:05
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 09:02:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzincan'da Arıcılık Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement