Erzincan'da Ayı ve Yaban Domuzu Zararı - Son Dakika
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Erzincan'da Ayı ve Yaban Domuzu Zararı

Erzincan\'da Ayı ve Yaban Domuzu Zararı
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Çayırlı ilçe tarlalarına ayı ve yaban domuzları zarar verdi, çiftçiler destek bekliyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayı ve yaban domuzları şekerpancarı ile ayçiçeği ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde tarlalarını sulamak için arazilerine giden çiftçiler, ayı ve yaban domuzu izleriyle karşılaşırken, şekerpancarı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluştuğunu tespit etti.

Çiftçiler, ayıların ayçiçeklerinin baş kısımlarını kopararak yediğini, yaban domuzlarının ise şekerpancarı tarlalarında zarara neden olduğunu belirtti.

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Kemal Arduç, bu yıl ayı ve yaban domuzlarının tarım arazilerine verdiği zararın arttığını söyledi.

Yüzlerce dönüm şekerpancarı ve ayçiçeği ekili alanın bulunduğunu ifade eden Arduç, ürünlerinde önemli ölçüde kayıp yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan'da Ayı ve Yaban Domuzu Zararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Ayı ve Yaban Domuzu Zararı - Son Dakika
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