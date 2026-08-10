Erzincan\'da Ayı ve Yaban Domuzu Zararı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayı ve yaban domuzları şekerpancarı ile ayçiçeği ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde tarlalarını sulamak için arazilerine giden çiftçiler, ayı ve yaban domuzu izleriyle karşılaşırken, şekerpancarı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluştuğunu tespit etti.

Çiftçiler, ayıların ayçiçeklerinin baş kısımlarını kopararak yediğini, yaban domuzlarının ise şekerpancarı tarlalarında zarara neden olduğunu belirtti.

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Kemal Arduç, bu yıl ayı ve yaban domuzlarının tarım arazilerine verdiği zararın arttığını söyledi.

Yüzlerce dönüm şekerpancarı ve ayçiçeği ekili alanın bulunduğunu ifade eden Arduç, ürünlerinde önemli ölçüde kayıp yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.