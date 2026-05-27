Erzincan\'da Bayram Sakin Geçti

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Normal günlerde yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde bayram dolayısıyla sakinlik gözlendi. Özellikle her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan Ordu Caddesi boş kaldı.

Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaşın şehir dışına gitmesi ve aile ziyaretlerine yönelmesi nedeniyle kent merkezindeki insan ve araç trafiğinde gözle görülür azalma yaşandı.

Hafta içi yoğunluğun hakim olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik oluşurken, vatandaşların aileleriyle vakit geçirerek bayramın manevi atmosferini yaşadığı görüldü. - ERZİNCAN