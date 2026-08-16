Erzincan'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan\'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da sağanak yağış nedeni ile ulaşımda aksamalara yol açtı, birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ordu Caddesi, Fatih Mahallesi'nde de bazı sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yükselen su seviyeleri nedeniyle yolda kaldı.

Sağanak, Erzincan-Sivas kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde yağış nedeniyle yola toprak ve kaya parçalarının gelmesi üzerine ulaşımda aksama yaşandı.

Yağış sırasında araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar bölgede oluşan su birikintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Kentte yağışın etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, Erzincan, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Yargıtay’dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu Yargıtay'dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Etiler’de olaylı yolculuk Kadın turistler ücret vermemek için... Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

20:36
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:31
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti
19:53
Galatasaray’dan Alexander Sörloth sürprizi İstediği maaş belli oldu
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu
19:42
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu bombası
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 23:33:04. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.