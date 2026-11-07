Erzincan\'da yüksek kesimlere kar yağdı, sürücüler Ahmediye Geçidi\'nde zorlandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, dağları ve çevredeki alanları beyaz örtüyle kapladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Ahmediye Geçidi ve Sakaltutan bölgesinde etkili olan yağışın ardından dağlar beyaza bürünürken, bölgede güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, yol güzergahında araçlarından inerek kar topu oynadı. Vatandaşlar, karın keyfini çıkararak eğlenceli vakit geçirdi.

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu. Sürücüler, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede seyahat eden sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.