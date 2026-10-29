Erzincan Üzümlü\'de güreş salonu inşaatını Kaymakam Hökelekli yerinde denetledi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yapımı devam eden güreş salonunda incelemelerde bulunularak çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede yapımı süren güreş salonunu ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Hökelekli'ye incelemeleri sırasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer eşlik etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde, inşaat çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken, ilçedeki spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlerin sportif faaliyetlere daha iyi imkanlarla katılım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.