Erzincan Üzümlü'de güreş salonu inşaatını Kaymakam Hökelekli yerinde denetledi - Son Dakika
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Erzincan Üzümlü'de güreş salonu inşaatını Kaymakam Hökelekli yerinde denetledi

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Erzincan Üzümlü\'de güreş salonu inşaatını Kaymakam Hökelekli yerinde denetledi
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yapımı süren güreş salonunu Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer eşlik ederken, çalışmaların son durumu ve spor altyapısının geliştirilmesi ele alındı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yapımı devam eden güreş salonunda incelemelerde bulunularak çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede yapımı süren güreş salonunu ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Hökelekli'ye incelemeleri sırasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer eşlik etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde, inşaat çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken, ilçedeki spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlerin sportif faaliyetlere daha iyi imkanlarla katılım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İHA
ErzincanGençlikİnşaatGüncelÇevreSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Üzümlü'de güreş salonu inşaatını Kaymakam Hökelekli yerinde denetledi - Son Dakika
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