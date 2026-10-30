Erzurum Palandöken'de İngiliz jeologa 1941'de İnönü imzasıyla petrol arama izni verildi - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de İngiliz jeologa 1941'de İnönü imzasıyla petrol arama izni verildi

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Erzurum Palandöken\'de İngiliz jeologa 1941\'de İnönü imzasıyla petrol arama izni verildi
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Araştırmacı Taner Özdemir, 1941 tarihli Bakanlar Kurulu kararını ortaya çıkardı; kararla İngiliz jeolog Cunningham Craif'e Erzurum Palandöken'de petrol araştırma izni verilmiş. Özdemir'e göre İsmet İnönü imzalı belge, Erzurum'un petrol geçmişi için arşiv çalışması gerektiriyor.

Ülkemizde son yıllarda petrol başta olmak üzere yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve yurtdışına bağlılığın azaltılması noktasındaki girişimler dikkat çekerken, tarihin tozlu raflarındaki belgeler Anadolu'nun bu anlamdaki zenginliğini gün yüzüne çıkarıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve bakanlar kurulunun imzasıyla İngilizlere Erzurum Palandöken'de petrol arama izni verilmesi bunlardan sadece birisi.

Şehir araştırmacısı Taner Özdemir, Erzurum'un petrol geçmişine ışık tutan 1941 tarihli önemli bir arşiv belgesini ortaya çıkardı. MTA Enstitüsünde görev yapan İngiliz uyruklu petrol jeoloğu Cunningham Craif'in Palandöken'de araştırma yapmasına izin verilmesini konu alan kararın altında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bakanların imzaları bulunuyor.

İnönü ve bakanlar kurulu "olur" verdi

Erzurum'un tarihi geçmişine yönelik araştırmalarıyla dikkat çeken Taner Özdemir, bu kez şehrin petrol tarihi açısından önemli bir belgeyi gündeme taşıdı. 1941 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı, İngiliz uyruklu petrol jeoloğu Cunningham Craif'in Erzurum'un Palandöken mevkiinde araştırma yapmasına izin verilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve dönemin bakanlarının imzalarını taşıyan karar, Palandöken'in 85 yıl önce petrol araştırmaları kapsamında gündeme geldiğini gösteriyor. Belge, Erzurum'un yalnızca askeri, siyasi ve kültürel tarihiyle değil, yer altı kaynakları ve jeolojik araştırmalar geçmişiyle de ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

Taner Özdemir: "Erzurum'un Petrol Geçmişi Aydınlatılmalı"

Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir, ortaya çıkardığı belgenin Erzurum'un henüz yeterince araştırılmamış tarihi yönlerine dikkat çektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Erzurum, tarih boyunca stratejik konumu, doğal kaynakları ve coğrafi özellikleriyle önemli bir şehir olmuştur. Şehrimizin tarihini bütün yönleriyle anlayabilmek için yalnızca savaşları, kongreleri ve siyasi gelişmeleri değil, ekonomik hayatını ve yer altı kaynaklarına yönelik araştırmaları da incelemeliyiz. 1941 tarihli bu Bakanlar Kurulu kararı, Erzurum'un petrol araştırmaları bakımından geçmişte de gündeme geldiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. MTA Enstitüsünde görev yapan İngiliz uyruklu petrol jeoloğu Cunningham Craif'in Palandöken'de araştırma yapmasına izin verilmesi ve kararın altında İsmet İnönü ile bakanların imzalarının bulunması, üzerinde önemle durulması gereken tarihi bir kayıttır" dedi

"Bu soruların cevapları araştırılmalı"

Araştırmacı Taner Özdemir, burada cevaplanması gereken önemli sorular olduğuna da dikkat çekerek, "1941 yılında Palandöken'de hangi jeolojik özellikler araştırılmak isteniyordu? Bu araştırmanın kapsamı neydi? Çalışmalar sonucunda herhangi bir rapor hazırlandı mı? Dönemin MTA kayıtlarında ve diğer resmi arşiv belgelerinde bu araştırmaya ilişkin hangi bilgiler bulunuyor? Bu soruların cevaplarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir arşiv çalışması yapılması gerekiyor. Erzurum'un petrol geçmişini yalnızca bugünün şartları üzerinden değerlendiremeyiz. Geçmişte yapılan araştırmaları, alınan kararları ve dönemin bilimsel çalışmalarını birlikte incelemeliyiz. Arşiv belgeleri, bir bölgenin hangi dönemlerde ve hangi amaçlarla araştırıldığını anlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle 1941 tarihli kararın bağlantılı belgelerle birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

"Erzurum'un petrol arama tarihine ilişkin kapsamlı bir çalışma hazırlanabilir"

Bir bölgede petrol araştırması yapılmasına izin verilmesi, orada kesin olarak petrol bulunduğu anlamına gelmeyeceğini hatırlatan Özdemir, " Ancak bu karar, Palandöken'in o dönemde petrol jeolojisi bakımından araştırma gündemine alındığını ortaya koyuyor. Bizim görevimiz, bu tarihi kaydın işaret ettiği süreci bilimsel verilerle aydınlatmak ve Erzurum'un geçmişine ilişkin bilinmeyenleri ortaya çıkarmaktır. Erzurum'un petrol tarihini araştırırken Palandöken'le sınırlı kalmamalıyız. Şehrimizin ve çevresindeki bölgelerin jeolojik yapısı, geçmişte yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları bir bütün olarak ele alınmalıdır. MTA raporları, devlet arşivlerindeki kararlar ve dönemin resmi yazışmaları incelenerek Erzurum'un petrol arama tarihine ilişkin kapsamlı bir çalışma hazırlanabilir. Erzurum'un tarihi hafızasında henüz gün yüzüne çıkarılmamış pek çok belge olduğuna inanıyorum. Bu belgelerin ortaya çıkarılması, yalnızca geçmişimizi öğrenmek açısından değil, şehrimizin ekonomik ve doğal kaynaklar tarihini anlamak bakımından da önemlidir. Amacımız, tarihi belgeleri bilimsel bir yaklaşımla incelemek, elde edilen bilgileri kamuoyuyla paylaşmak ve Erzurum'un bilinmeyen yönlerini gelecek nesillere aktarmaktır."

Palandöken'in Petrol Tarihi Yeniden Gündemde

Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı 1941 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Erzurum'un petrol araştırmaları geçmişine ilişkin yeni soruları beraberinde getiriyor. Cunningham Craif'in Palandöken'de araştırma yapmasına izin verilmesi, bölgenin geçmişte jeolojik açıdan incelenmesinin planlandığını gösteriyor. Belgenin ortaya çıkardığı tarihi bilginin daha kapsamlı biçimde değerlendirilebilmesi için araştırmanın sonuçlarına, ilgili MTA raporlarına ve dönemin diğer resmi kayıtlarına ulaşılması gerekiyor. İsmet İnönü ve bakanların imzalarını taşıyan 1941 tarihli karar, Erzurum'un petrol geçmişini aydınlatabilecek önemli belgeler arasında yer alıyor. Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı bu kayıt, Palandöken'in geçmişteki araştırma gündemini yeniden tartışmaya açarken Erzurum'un enerji tarihi üzerine yeni çalışmalar yapılmasının önemini de ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA
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