Eskişehir\'de Duyarsız Sürücüler Garajları Kapattı

Eskişehir'de garaj kapılarının önüne araçlarına park eden bazı duyarsız sürücüler, uyarılara aldırış etmiyor.

Araç parkı konusunda büyük sıkıntılar yaşanan Eskişehir'de, düzensiz ve kurallara uymayan parklara sık sık sık rastlanıyor. Kaldırıma veya caddelerde çift sıra parklara rastlanan Eskişehir'de, bina altlarında yapılan garajların önleri de bu uygunsuz parklardan olumsuz etkileniyor. Kent merkezindeki bazı sokaklarda, yazılan uyarı levhalarına rağmen duyarsız sürücüler araçlarını garaj önüne park ederek giriş ve çıkışları tamamen kapattığı görülüyor.