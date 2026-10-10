Eskişehir\'de havaların ısınmasıyla Hamam Yolu Caddesi yoğun ilgi gördü

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla Hamam Yolu Caddesi yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de soğuk günlerin ardından sıcaklığın artmasıyla Odunpazarı ilçesindeki Hamam Yolu Caddesi'nde vatandaş yoğunluğu oluştu. Ağaç altındaki banklara oturan vatandaşlar hem güneşli havanın keyfini sürdü hem de sohbet etti.
Eskişehir'de soğuk havaların ardından havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Hamam Yolu Caddesi, soğuk havaların ardından birkaç gündür seyreden sıcak havalarla birlikte yeniden vatandaşların yoğun ilgisine maruz kaldı. Günlerdir etkili olan soğuk havaların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Hamam Yolu Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Cadde üzerindeki ağaçların altında yer alan banklara oturan vatandaşlar, hem güneşli havanın tadını çıkardı hem de bol bol sohbet etti.
Kaynak: İHA
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