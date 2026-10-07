Eskişehir'de öğrenciler COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda çözüm aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de öğrenciler COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda çözüm aradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de öğrenciler COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı\'nda çözüm aradı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında Eskişehir'de yapılan Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda öğrenciler iklim ve çevre sorunlarına çözüm aradı. Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğrencilerin çözüm süreçlerine aktif katılımının önemini vurguladı.

Antalya'da düzenlenecek olan 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında, Eskişehir'de düzenlenen "COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı" öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya; İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Yiğit Avdan, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler, yaşadıkları çevredeki iklim ve çevre sorunlarını ele alarak bu problemlerin nedenlerini, etkilerini ve muhtemel çözüm yollarını değerlendirdi.

Çalıştay çerçevesinde öğrenciler; enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitlilik, küresel ısınma, iklim adaleti ve sürdürülebilir yaşam gibi çeşitli temalar üzerine grup çalışmaları gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, gençlerin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin farkındalıklarının artırılmasının ve çözüm süreçlerine aktif katılımlarının önemine değinerek, öğrencilerin ortaya koyduğu fikir ve önerilerin değerli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
EskişehirEtkinlikGençlikAntalyaGüncelEğitimAydınCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:30
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 12:56:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de öğrenciler COP31 Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nda çözüm aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei