Eskişehir'de sağanak ve pus görülecek, sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, ayrıca gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 16 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.