Eskişehir'de Sıcaklık 36 Dereceye Yükselecek

Eskişehir'de 2 ila 4 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR