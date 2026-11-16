Eskişehir'de yoğun sis sabah ulaşımını zorlaştırdı, sürücüler hız düşürdü - Son Dakika
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Eskişehir'de yoğun sis sabah ulaşımını zorlaştırdı, sürücüler hız düşürdü

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Eskişehir\'de yoğun sis sabah ulaşımını zorlaştırdı, sürücüler hız düşürdü
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Eskişehir\'de yoğun sis sabah ulaşımını zorlaştırdı, sürücüler hız düşürdü
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Eskişehir kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, sis manzarası dronla görüntülendi.

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyerek kentin merkezinde ve yüksek rakımlı noktalarda görüş mesafesini yer yer metrelerce düşürdü.

Eskişehir kent genelinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimler olan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça azalması üzerine araç sürücüleri hızlarını düşürerek trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı noktalarda olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, sabah işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Eskişehir'in yüksek kesimlerini etkisi altına alan bu yoğun sis manzarası, havadan dron ile görüntülendi. Çekilen hava görüntülerinde kentin üzerini kaplayan sis bulutu adeta bir deniz oluştururken, şehrin silüeti sis arasında kayboldu.

Kaynak: İHA
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