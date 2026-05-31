Firik Sezonu Gaziantep'te Başladı

31.05.2026 10:28
Gaziantep’in Araban ilçesinde firik hasadı başladı; firik pilavı, Orta Doğu'ya ihraç ediliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil buğday başaklarının hasat edildikten sonra geleneksel yöntemlerle ateşte ütülerek firik elde edilmesi sezonu başladı. Elde edilen firikten damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavı yapılırken Orta Doğu ülkelerine de ihracatı yapılıyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'te Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen makarnalık sert buğdaydan her yıl mayıs ayının sonlarına doğru yapılan firik sezonu başladı. Araban Ovası'nda bilinçli ve deneyimli firik çiftçileri, ilkbaharın sonlarında yeşil buğday başaklarını kurumadan biçerek küçük harmanlar halinde topladıktan bir gün kurumaya bırakıyor.

Kentin vazgeçilmez tescilli lezzetleri arasında yer alan firik pilavı yapılıyor

Daha sonra suyu çekilen buğday başakları firik kıvamına gelene kadar yakılıyor. Geleneksel lezzetler arasında yer alan firik, yakıldıktan ve biçerdöverler çekildikten sonra temizlenmek ve paketlenmek için Gaziantep'teki fabrikalara götürülüyor. Yılda sadece 10 gün gibi bir zaman diliminde yapılabilen firik, pilavıyla kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Firik pilavı ayrıca kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun coğrafi işaretle tescilli firiğin yapımı hakkında bilgi vererek, "İşçiler başakları topladıktan sonra buğday saplarını yakarak ateşle tutuşturuyor. Yandıktan sonra sadece başaklar kalıyor. Kurutulduktan sonra biçerdövere verilip çekildikten sonra tane haline getirilerek işletmelere gönderilir. Kolay bir iş değil, herkes yapamaz. Firik ile pilav yapılır. Özellikle Arap ülkelerine ihraç edilir" dedi.

2026 yılının ilk firik ütümüne başlayan üretici Haci Karaman ise, Araban Ovası'ndaki firiğin Gaziantep'teki ihracatçı firmalar tarafından da Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

