Gediz için kırmızı alarm

Manisa ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin ortak yürüttüğü bilimsel çalışmanın sonuçları Gediz Nehri'ndeki kirliliğin ulaştığı boyutu ortaya koydu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, nehrin büyük bölümünün orta ve ağır kirli su sınıfına düştüğünü belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Gediz'deki kirliliğin İzmir Körfezi ve Gediz Deltası'nı da tehdit ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Gediz Nehri'nde yürütülen ortak su kalitesi izleme çalışmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gediz Havzası'ndaki kirliliğin ulaştığı seviyeye dikkat çekerek tüm kurumlara ortak mücadele çağrısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Gediz Nehri'nin insan kaynaklı kirlilik nedeniyle can çekiştiğini belirterek, "Bin yıldır bu toprakları besleyen nehir, kirlilik nedeniyle artık sulama suyu olma özelliğini bile kaybetti. Yarın evlatlarımıza sunacağımız bir damla içme suyu bulamayacağız" dedi.

Manisa ve İzmir büyükşehir belediyelerinin iş birliğiyle Kula'dan İzmir Körfezi'ne kadar 59 farklı noktadan her ay düzenli olarak su numunesi alındığını belirten Dutlulu, numunelerin uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda analiz edildiğini söyledi.

"Gediz artık nefes alamıyor"

Yapılan analizlerin Gediz'deki kirliliğin boyutunu bilimsel olarak ortaya koyduğunu ifade eden Dutlulu, "Karşımızdaki kirlilik artık bir tahmin ya da iddia değil. Laboratuvar raporlarıyla ortaya konmuş acı bir gerçek. Sonuçlara göre nehrin neredeyse tamamı 3. sınıf su kalitesine sahip. Yani orta ve ağır kirli su seviyesine ulaşmış durumda. Gediz artık nefes alamıyor, kendi kendini temizleyemiyor" diye konuştu.

Nehir yatağında sadece suyun değil, ağır metallerin, endüstriyel atıkların ve bilinçsiz tarımsal ilaç kullanımından kaynaklanan kimyasalların taşındığını vurgulayan Dutlulu, Manisa'da nehre karışan bir kirliliğin Menemen Ovası'na, İzmir Körfezi'ne ve nihayetinde sofralara kadar ulaştığını söyledi.

Dutlulu, tarımsal ve endüstriyel kirliliğin önlenmesi için bakanlıklar, belediyeler ve tüm kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Gediz temiz akana kadar bu bilimsel ve idari mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sorun belediyelerin sınırlarını aşıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise Gediz Nehri'nin sadece Manisa ve İzmir'i değil, tüm havzayı etkileyen kritik bir ekosistem unsuru olduğunu belirtti.

Gediz'in İzmir Körfezi'ne döküldüğünü ve körfezdeki kirlilikte önemli rol oynadığını kaydeden Tugay, "Görünüyor ki hem endüstriyel kaynaklı hem de insan ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik söz konusu. Ancak bu sorunların tamamı belediyelerin sorumluluk alanında değil. Bazıları doğrudan bakanlıkların görev alanında bulunuyor" dedi.

Gediz Havzası'nın kaynak noktasından denize döküldüğü alana kadar bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurgulayan Tugay, sorunun geleceği de ilgilendiren kritik bir çevre meselesi olduğuna dikkat çekti.

"Gediz Deltası ve Körfez risk altında"

Gediz Deltası'nın Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Tugay, deltadaki ekosistemin ve İzmir Körfezi'nin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

İzmir Körfezi'nde şimdiye kadar yapılmış en büyük dip tarama çalışmalarından birinin sürdüğünü ifade eden Tugay, 1 milyon 200 bin tondan fazla çamurun çıkarıldığını, çalışmaların 4 ila 4,5 milyon ton seviyesine kadar devam edeceğini açıkladı.

Körfezde deniz marulu temizliğinin de yoğun şekilde sürdüğünü belirten Tugay, 2026 yılı başından bu yana bin tondan fazla deniz marulunun toplandığını kaydetti.

Tüm kurumlara çağrıda bulunan Tugay, "Gelin hep beraber Gediz'in yeniden temiz bir nehir olarak akması için mücadele edelim. Kirlilik kaynaklarını birlikte tespit edip ortadan kaldıralım. Hem toprağımızı hem körfezimizi hem de geleceğimizi koruyalım" dedi.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona ererken, bilimsel izleme sonuçlarının bundan sonraki süreçte her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. - MANİSA