Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31 Antalya'da gençlerin iklim projelerini tanıtacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31 Antalya'da gençlerin iklim projelerini tanıtacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31 Antalya\'da gençlerin iklim projelerini tanıtacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 için özel etkinlik programları hazırladı. Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı zirvede bakanlığın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve gençlerin çevre projeleri uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özel etkinlik programları hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı COP31 Zirvesinde, bakanlığın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaları dünyanın dört bir yanından gelecek konuklarla paylaşılacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede çabaları hızlandırmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve devlet başkanını 9-20 Kasım'da Antalya'da bir araya getirecek konferansta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyetleri de uluslararası kamuoyuna tanıtılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı COP31 Zirvesinde, bakanlığın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaları konuklarla paylaşılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, COP31 kapsamında; iklim değişikliğiyle mücadelede kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek, ortak çözüm yolları geliştirmek amacıyla kurumları, spor kuruluşlarını, bilim insanlarını, sporcuları ve gençleri bir araya getirecek. COP31 Zirvesinde, değişen iklim şartlarında sporun geleceği ele alınacak, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözüm önerileri ve proje deneyimleri paylaşılacak. Sporcu sağlığı, iklim değişikliğinin sportif performansa etkileri ve gençlerin geliştirdiği çevre ve iklim projeleri uluslararası gündeme taşınacak.

Sporcu sağlığı ve temiz spor ele alınacak

"Değişen İklimde Sporcu Sağlığını Korumak: Temiz Spor ve Güvenli Spor Organizasyonları" başlıklı etkinlikte, sporcu sağlığının korunması, dopingle mücadele ve temiz spor kültürünün yaygınlaştırılması konuları değerlendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy'un katılımıyla, Spor Hizmetleri Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kazım Mert Açıkgöz, Dopingle Mücadele Derneği, Federasyon temsilcileri akademisyenler ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan programda; sporcuların, antrenörlerin ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak. İklim şartlarına uyum, güvenli antrenman ve müsabaka ortamları ile çevresel sürdürülebilirliği gözeten spor organizasyonlarına ilişkin iyi uygulamalar da tanıtılacak.

Bilimsel bulgular sporcu deneyimleriyle buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Gloria Sports Arena ve Yuvam Dünya iş birliğinde gerçekleştirilmesi planlanan "Heat to Perform: İklim Değişikliğinin Sportif Performansa Etkileri" başlıklı etkinlik, bilimsel bilgi ile saha deneyimini buluşturacak. Artan sıcaklıkların, hava kalitesindeki değişimlerin ve çevresel stresin sporcuların fiziksel ve bilişsel performansına etkileri değerlendirilecek. Sporcu ve antrenörlerin deneyimleri üzerinden, değişen iklim şartlarının antrenman ve müsabaka süreçlerine yansımaları tartışılacak.

Gençler iklim çözümlerini kendi anlatımlarıyla paylaşacak

COP31'de gençlerin çevre ve iklim alanında geliştirdiği projelere de yer verilecek. Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin katılımıyla yedi bölgede, yedi şehirde düzenlenen COP31 Gençlik İklim Ideathonu kapsamında ortaya çıkan başarılı proje fikirleri ve iyi uygulama örnekleri katılımcılarla buluşturulacak. Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) "Çevre ve İklim" Özel Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 76 ilden 282 proje arasından seçilecek örnekler de gençler tarafından sunulacak. Gençler; çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını, geliştirdikleri çözümleri ve uygulama deneyimlerini doğrudan aktaracak. Bu paylaşımlarla başarılı projelerin görünürlüğünün artırılması, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve gençlerin iklim eylemine katkılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yurtlarda uygulanan "Komşum Projesi" tanıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim yurtlarının yemekhanelerinde tüketilmeyen, tüketime uygun yemeklerin gönüllü öğrenciler aracılığıyla talep edenlere ulaştırılmasını sağlayan Komşum Projesi, katılımcılara anlatılacak. Projeyle gıda israfının önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıAntalyaGençlikGüncelAnkaraCOP31ÇevreSporSon Dakika

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