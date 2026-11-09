Giresun'da organ bağışçıları için 28 fidan dikildi, her bağışa yenisi eklenecek - Son Dakika
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Giresun'da organ bağışçıları için 28 fidan dikildi, her bağışa yenisi eklenecek

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Giresun\'da organ bağışçıları için 28 fidan dikildi, her bağışa yenisi eklenecek
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Giresun\'da organ bağışçıları için 28 fidan dikildi, her bağışa yenisi eklenecek
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Giresun'da Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışçıları anısına oluşturulan hatıra ormanına 28 fidan dikildi. Kentte bu yıl tespit edilen 21 beyin ölümünün 12'sinde aileler organ bağışına evet derken, her yeni bağış için ormana bir fidan daha dikilmesi hedefleniyor.

Giresun'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla organlarıyla başka hayatlara umut olan donörlerin anısını yaşatmak için her bir bağışçı adına fidan dikildi. Nüfusuna oranla organ bağışında Türkiye genelinde dikkat çeken bir başarıya sahip olan Giresun'da, 450 bin nüfusa karşılık bu yıl tespit edilen 21 beyin ölümünün 12'sinde organ bağışı kararı alınması umut oldu. Kalp nakliyle hayata yeniden tutunan hemşire Yunus Emre Dilmen'in hikayesi ise organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ile Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, organlarıyla başka insanlara can olan donörlerin anısını yaşatmak için oluşturulan Organ Bağışı Hatıra Ormanı'nda 28 fidan toprakla buluşturuldu. Bundan sonraki süreçte de her yeni organ bağışı için hatıra ormanına bir fidan dikilmesi hedefleniyor.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Olgun Keleş, Giresun'un nüfusuna oranla organ bağışında önemli bir başarı yakaladığını belirterek, "450 bin nüfuslu Giresun'da bu yıl 21 beyin ölümü gerçekleşti. Bunların 12'sinde organ bağışına 'evet' denildi. Yani beyin ölümü gerçekleşen 21 hastamızın 12'sinin ailesi organ bağışını kabul etti. Bu, yüzde 50'nin üzerinde oldukça yüksek bir oran. Türkiye genelindeki oranlarla karşılaştırıldığında Giresun olarak çok önemli bir başarı yakaladığımızı görüyoruz. Organları bağışlanan hastalarımız sayesinde başka insanların hayatlarına dokunulmasına vesile olduk. Bugün de organ bağışçılarımızın anısını yaşatmak için her biri adına fidan dikiyoruz. Bundan sonra da her organ bağışında hatıra ormanımıza yeni bir fidan kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

"Ölmek üzereydim, şimdi ikinci hayatımı yaşıyorum"

Üç yıl önce gerçekleştirilen kalp nakliyle yeniden hayata tutunan hemşire Yunus Emre Dilmen ise organ bağışının hayatındaki yerini anlattı. Kalp nakli öncesinde yürüyemediğini, nefes almakta ve uyumakta güçlük çektiğini belirten Dilmen, donörünün ve ailesinin kararı sayesinde bugün hayatta olduğunu söyledi.

Haziran 2023'te kalp nakli olduğunu ifade eden Dilmen, "Kalp kasımı tutan bir enfeksiyon nedeniyle kalp yetmezliği yaşadım. Bu süreç 5-6 yıl devam etti. İlaç tedavileri ve sürekli kontrollerle mücadele ettim. Zamanla durumum ağırlaştı, hastanede daha sık yatmaya başladım. Yürüyemez, nefes alamaz ve uyuyamaz hale geldim. Sonrasında 3-4 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördüm. Makineye bağlı yaşıyordum ve artık hayatımın sonuna geldiğimi düşünüyordum. Tam umudun azaldığı bir dönemde organ bağışı sayesinde hayata tutundum" diye konuştu.

Donörünün ve ailesinin kendisine ikinci bir yaşam armağan ettiğini vurgulayan Dilmen, "Donörümün ve yüce gönüllü ailesinin sayesinde yeniden hayata tutundum. Şu anda resmen ikinci hayatımı yaşıyorum, yeniden doğdum. Bunun en büyük nedeni organ bağışı. Her zaman 'Organ bağışı hayat kurtarır, bağışlanan her organ yeni bir hayattır, bir filizdir' diyoruz. Ben bunun somut bir örneğiyim. Bugün burada fidan dikebiliyorsam bunu donörüme ve onun yüce gönüllü ailesine borçluyum. Bu anlamlı günde ben de donörüm adına bir fidan dikmek istedim. İnsanların organ bağışı konusunda daha duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü organ bağışı gerçekten hayat kurtarıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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