Giresun Belediyesi ekipleri yaya güvenliği için sahada - Son Dakika
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Giresun Belediyesi ekipleri yaya güvenliği için sahada

Giresun Belediyesi ekipleri yaya güvenliği için sahada
15.06.2026 14:45  Güncelleme: 14:48
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Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şehir genelinde yaya güvenliğini artırmak için yaya geçitlerini yeniliyor, silinen çizgileri boyuyor ve güneş enerjili tabelalar yerleştiriyor. Özellikle okul çevreleri ve yoğun yaya trafiği olan bölgeler öncelikli.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şehir genelinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla yaya geçitlerinde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, zamanla silinen ve görünürlüğünü kaybeden yaya geçitleri yeniden boyanarak daha belirgin hale getiriliyor.

Şehrin farklı noktalarında devam eden çalışmalarla birlikte sürücülerin yaya geçitlerini daha kolay fark etmesi ve yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi hedefleniyor. Özellikle okul çevreleri, yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklar öncelikli olarak ele alınıyor.

Diğer yandan, uygun olan noktalara güneş enerji sistemli yaya geçidi tabelası da yerleştiriliyor.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması adına bu tür çalışmaların belirli periyotlarla sürdürüldüğünü belirterek, sürücülerden yaya geçitlerine yaklaşırken daha dikkatli olmalarını istedi.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yaya geçitlerinin daha görünür hale gelmesinin güvenli ulaşım açısından önemli olduğunu dile getirdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Giresun Belediyesi ekipleri yaya güvenliği için sahada - Son Dakika

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