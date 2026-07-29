Gün Batımı ve Dolunay Kartpostallık Manzaralar Yarattı
Ağrı'nın Yakınca köyünde gün batımı ve dolunay, eşsiz doğa manzaralarıyla hayranlık uyandırdı.
Ağrı'nın Yakınca köyünde gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bıraktı. Buğday tarlaları arasında bir yanda güneş kızıl tonlarla ufukta kaybolurken, gökyüzünün diğer tarafında dolunayın dağların ardından yükselmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Gün batımının altın sarısına bürünen buğday başakları, kızıl gökyüzüyle bütünleşirken, aynı dakikalarda yükselen dolunay ve uçuşan kuşlar doğanın sunduğu görsel şöleni tamamladı. Nadir rastlanan bu an, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıdı.
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