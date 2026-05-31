Güroymak\'ta Arı Kuşları Görsel Şölen Sunuyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Taşüstü, Güzelli ve Özkavak köylerinin kırsal alanları, havaların ısınmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da doğanın en renkli misafirlerini ağırlıyor. Eşsiz güzellikteki tüyleriyle dikkat çeken arı kuşları, ilçedeki dağ yamaçlarında kurdukları kolonilerle adeta bir görsel şölen sunuyor.

Yan yana olan üç köyün kırsalındaki yumuşak topraklı tepe yamaçlarını ve dik falezleri gagalarıyla kazarak kendilerine derin yuvalar kuran arı kuşları, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Köylerin çevresindeki elektrik tellerini kendilerine gözetleme kulesi yapan renkli kuşlar, havada yakaladıkları böceklerle besleniyor. Mavi, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarındaki büyüleyici tüyleriyle "doğanın gökkuşağı" olarak anılan kuşlar, hem köylülerin hem de bölgeden geçen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Köylerde yaşayan vatandaşlar, her yıl bahar aylarında gelen bu misafirlerin bölgeye büyük bir neşe kattığını belirtiyor. Kuşların özellikle elektrik tellerine yan yana dizilerek çıkardıkları melodik sesler, köylerde adeta yazın gelişini müjdeliyor.

Uzmanlar ise arı kuşlarının bu dik yamaçlardaki yuvalama alanlarının korunması ve rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Görsel ziyafet sunan arı kuşları, yaz sonuna kadar bölgede kaldıktan sonra havaların soğumasıyla birlikte tekrar sıcak bölgelere göç ediyor. - BİTLİS