Harabeye dönen Soğuksu Milli Parkı\'nda eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 17:26  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verirken adeta harabeye dönen Soğuksu Milli Parkı'nda ziyaretçi konforunu ve alanın genel düzenini olumsuz etkileyen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kızılcahamam Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Ankara'nın önemli turizm alanları arasında yer alan Soğuksu Milli Parkı'nın 20 Mart tarihinde Kızılcahamam Belediyesi'ne devredilmesinin ardından bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren parkta yapılan incelemelerde, ziyaretçi konforunu ve alanın genel düzenini olumsuz etkileyen çeşitli eksiklikler tespit edildi. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kızılcahamam Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında park içerisindeki yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda iyileştirme faaliyetleri dikkat çekiyor. Doğal dokunun korunmasında hassasiyetle hareket edilirken, ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Öte yandan çocukların da daha güvenli ve konforlu vakit geçirebilmeleri amacıyla park içerisindeki oyun alanlarında yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Modern, güvenli ve daha kullanışlı hale getirilen çocuk parklarıyla ailelerin milli parkı daha rahat ve keyifli bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, milli parkın doğasına uygun, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla yeniden yapılandırıldığını ifade etti. Acar, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini ve parkın en kısa sürede modern ve düzenli bir görünüme kavuşacağını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılcahamam, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:31
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 17:46:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.