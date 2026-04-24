Harabeye dönen Soğuksu Milli Parkı\'nda eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verirken adeta harabeye dönen Soğuksu Milli Parkı'nda ziyaretçi konforunu ve alanın genel düzenini olumsuz etkileyen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kızılcahamam Belediyesi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Ankara'nın önemli turizm alanları arasında yer alan Soğuksu Milli Parkı'nın 20 Mart tarihinde Kızılcahamam Belediyesi'ne devredilmesinin ardından bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren parkta yapılan incelemelerde, ziyaretçi konforunu ve alanın genel düzenini olumsuz etkileyen çeşitli eksiklikler tespit edildi. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kızılcahamam Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında park içerisindeki yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çevre düzenlemeleri ve temizlik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda iyileştirme faaliyetleri dikkat çekiyor. Doğal dokunun korunmasında hassasiyetle hareket edilirken, ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Öte yandan çocukların da daha güvenli ve konforlu vakit geçirebilmeleri amacıyla park içerisindeki oyun alanlarında yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Modern, güvenli ve daha kullanışlı hale getirilen çocuk parklarıyla ailelerin milli parkı daha rahat ve keyifli bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, milli parkın doğasına uygun, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla yeniden yapılandırıldığını ifade etti. Acar, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini ve parkın en kısa sürede modern ve düzenli bir görünüme kavuşacağını vurguladı. - ANKARA