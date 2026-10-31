Hatay Defne\'de yerleşim yerine giren yılan itfaiyece doğaya bırakıldı

Hatay Defne'de yerleşim yerine giren yılan itfaiyece doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aşağıokçular Mahallesi'ndeki olayda ekipler, zarar vermeden yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın Defne ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Aşağıokçular Mahallesi'nde görülen yılan için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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