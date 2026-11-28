Hatay'da zeytin hasadında bereket yaşanıyor ve verim geçen yıla göre 2 kat artmış durumda. Mahsullerini yağa dönüştürmek isteyen üreticiler, fabrikalarda yoğunluk oluşturuyor. Yüzlerce torba zeytinin yağa dönüşmeyi beklediği fabrikalarda mesai gece saatlerine kadar sürerken, zeytinyağının litre fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor.

Kurak geçen 2025 yılının ardından 2026 yılında etkili olan yağış, Hatay'da tarımsal faaliyetlerde verimi artırdı. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışla birlikte zeytinde verim, geçtiğimiz yıla oranla 2 kata yakın yükseldi. Hassa ilçesinde zeytin hasadı yapan üreticiler, zeytinlerini çektirip yağa dönüştürmek için fabrikalarda yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluğun yaşandığı fabrikalarda gece saatlerine kadar mesai devam ederken, yüzlerce torba zeytin yağa dönüşmeyi bekliyor. Küreci Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikası işletmecisi Hidayet Solak, zeytinde verimin geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüze yakın arttığını belirterek zeytinyağının litre fiyatının 200 TL olduğunu söyledi.

"Geçtiğimiz yıl zeytinyağının fiyatı 300 TL'ydi, bu yıl 200 TL'ye biz satışını yapıyoruz"

Solak, zeytinin bu yıl salamuralık olarak fazla tercih edilmediğini, bu yüzden yağlık zeytine ilginin arttığını belirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl zeytinde istenilen verim alınamamıştı. Bu yıl yağışlar bereketli gitti ve geçen yıla oranla bu yıl verim yüzde, yüzün üzerinde arttı. Geçtiğimiz yıl zeytinyağının fiyatı 300 TL'ydi, bu yıl 200 TL'ye biz satışını yapıyoruz. Geçen yıla oranla fiyat bayağı düştü. Şuan zeytin yeşil olarak salamuralık satılmadı, fiyatlar düşüktü. Salamura zeytin çok satılmayınca vatandaşlar ürününü yağlık yaptı. Ağaçlarda zeytinin çok sık olduğu için yağ verimi az. Yağ verim oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiyor"

Zeytinde verimin geçtiğimiz yıla oranla 2 kat arttığını dile getiren Mustafa Pat ise "Depremde Konya'ya yerleşmiştim, zeytin hasadına geldim. Salamura bu yıl çok yapamadım, geç geldim. Bu sene zeytinin veriminden çok memnunum. Bu yıl her yıla göre verim 2 kat arttı. Rabbim olmayanlara da versin" ifadelerini kullandı.