Hatay Kırıkhan'da evin içine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki müstakil bir evin içinde görülen yılan, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince güvenli şekilde yakalandı. Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki müstakil bir evin içerisinde yılan görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çalışma yapan ekipler, yılanı güvenli şekilde yakaladı.
Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Hatay Kırıkhan'da evin içine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?