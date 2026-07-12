Hava Durumu: Sağanak Bekleniyor

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL