Hava Durumu: Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hava Durumu: Sağanak Bekleniyor

12.07.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Hava Durumu, Ardahan, Akdeniz, Samsun, Artvin, Turizm, Yaşam, Çevre, Hakim, Kars, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hava Durumu: Sağanak Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 10:45:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Hava Durumu: Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.