Haziranda Kış Keyfi - Son Dakika
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Haziranda Kış Keyfi

Haziranda Kış Keyfi
12.06.2026 09:48
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Van'da yazın ortasında yüksek kesimlerde karla oynayan vatandaşlar, kış mevsimini yaşadı.

Van'da yaz mevsimine girildiği bu günlerde yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar kar üzerinde kayıp kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Van'ın Gevaş ilçesinde yaz mevsiminin kavurucu sıcakları etkisini göstermeye başlarken, yüksek kesimlerde hala erimeyen metrelerce kar, vatandaşa haziran ayında kış keyfi yaşattı. Yurt genelinde termometreler yaz sıcaklarını gösterirken, Van'ın Gevaş ilçesinden ezber bozan görüntüler geldi. İlçenin etrafını saran dik ve yüksek dağların zirvelerine çıkan bir grup vatandaş, kıştan kalma kar kütleleriyle karşılaştı. Haziran ayında kar görmenin neşesini yaşayan vatandaşlar, dakikalarca çocuk gibi eğlenerek kartopu oynadı, dik yamaçlardan kayarak adeta kış mevsimine nazire yaptı.

"Dağdan çıkan berrak su görenleri hayran bırakıyor"

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay Mahallesi kırsalında dağdan çıkan doğal kaynak suyu, hem bölge sakinlerinin hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Dağın eteklerinden gür bir şekilde çıkan ve kristal berraklığıyla dikkat çeken su, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. Yüksek rakımlı bölgede bulunan doğal kaynak, çevresindeki yeşil örtü ve eşsiz manzarayla adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgede giden vatandaşlar, dağdan çıkan buz gibi suyun hem görüntüsüyle hem de serinliğiyle kendilerini etkilediğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısının arttığı kaynak suyu, doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Mahalle sakinleri, yıllardır kesintisiz şekilde akan suyun bölgenin önemli doğal değerlerinden biri olduğunu ifade ediyor. Doğal yapısını koruyan kaynak suyu ve çevresindeki eşsiz manzara, Gevaş'ın saklı güzellikleri arasında yer alırken, bölgeyi ziyaret edenlere huzur dolu anlar yaşatıyor. Yanıkçay Mahallesi kırsalındaki bu doğal kaynak, Van'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

"Aşağıda yaz, yukarıda kış yaşanıyor"

Zirvedeki eşsiz manzaranın ve karın tadını çıkaran doğa gezgini Muhammed Türken, "Haziran'ın ortasına gelmemize rağmen bu taraf bildiğimiz yaz gibi dönüp şu tarafa baktığımızda İsviçre fiyortları gibi. İki farklı mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Bu anı yaşamak istiyorsanız Gevaş'a gelin. Şu an Gevaş'ın Arpet, Türkçe adıyla Yanıkçay bölgesindeyiz. Doğası muhteşem. Hemen ileride suyun direkt kaynak şeklinde dağdan fışkırdığı yer var. Doya doya soğuk suyunuzu, çayınızı içip keyifle dinlenebileceğiniz muhteşem bir yer. Yürüyüş yapmak isteyenler için yine dediğim gibi trekking, yürüyüş için muazzam bir yer. Muhakkak burayı görmeye gelin. Demin karda kaydım. Haziran ortasında karda kaymak bence herkese nasip olmaz. Çok keyifliydi, çok güzeldi, muhteşem" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Haziranda Kış Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray Rashidov Koray Rashidov:
    Nice bir haber ama sonuç olarak yıllar geçse de bu bölgelerin yapısı değişmeyecek ve insanlar gene aynı yerler için söz söyleyip geçecektir. 0 0 Yanıtla
  • Volkan Boyacı Volkan Boyacı:
    Güzel bir doğal görüntü gerçekten, Van'ın bu gibi eşsiz yerleri daha da tanıtılması iyi olur ama turizm açısından düşünürsek gerekli alt yapı ve koruma önlemleri alınmadığında bu kaynaklar zamanla kullanılamaz hale gelebilir. 0 0 Yanıtla
  • Serhat Dantes Serhat Dantes:
    haziranda kar görmek falan çok nadir bi şey ama bu arada yani bu kadar da abartmaya gerek yok mu ya her yaz böyle oluyo aynı şey ve medya da her sene sanki bi mucize bulmuş gibi haberleştiriyo bu normal bi coğrafyalı durumu niye bu kadar şey yapıyoz 0 0 Yanıtla
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