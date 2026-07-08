İHAKUT'tan Van Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHAKUT'tan Van Ziyareti

İHAKUT\'tan Van Ziyareti
08.07.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHAKUT Başkanı Zafer Yılmaz, Van Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ile projeleri görüştü.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz beraberindeki Genel Koordinatör Okay Narlı ile birlikte, Van Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'u makamında ziyaret etti.

"Hayat için havadayız" sloganıyla sahaya çıkan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, yurdun değişik illerinde ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Ziyaret edilen illerde AFAD İl Müdürlükleri ile protokoller de imzalanırken, birçok kurumlar da ziyaret edilir. İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz ve Genel Koordinatör Okay Narlı'nın Van ziyaretlerinin son durağı Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü oldu. Müdür Müdürü Mehmet Tosun'u makamında ziyaret eden Yılma ve Narlı, İHAKUT ve il müdürlüğü arasında ortak olarak yürütecekleri projeler üzerine istişarelerde bulundular.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz, "Gençlerimiz için teknoloji, eğitim ve gelecek adına önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Kulüp olarak, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde il müdürümüz Mehmet Tosun'u ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede; insansız hava araçları (İHA) alanında gençlerimize yönelik eğitim faaliyetleri, bölgedeki eğitim kurumlarıyla yapılabilecek iş birlikleri, gençlik programları kapsamında hayata geçirilebilecek projeler ve geleceğe yönelik ortak çalışmalar üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Teknolojiyi gençlerimizle buluşturacak, onları üretime, gönüllülüğe ve havacılık kültürüne teşvik edecek projeler geliştirmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri için Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Tosun'a teşekkür ediyor, birlikte gençlerimiz için güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Tosun, Zafer Yılmaz, Havacılık, Gençlik, Eğitim, Çevre, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre İHAKUT'tan Van Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:00
Beştepe’de şu an Liderler zirve için toplanıyor
Beştepe'de şu an! Liderler zirve için toplanıyor
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:05:35. #7.13#
SON DAKİKA: İHAKUT'tan Van Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.