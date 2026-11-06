İnebolu'da sağanak sonrası ağaçlar sahili kapladı, dalgalar 7-8 metreye ulaştı - Son Dakika
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İnebolu'da sağanak sonrası ağaçlar sahili kapladı, dalgalar 7-8 metreye ulaştı

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İnebolu\'da sağanak sonrası ağaçlar sahili kapladı, dalgalar 7-8 metreye ulaştı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerin sürüklediği ağaç parçaları sahili kapladı. Sahildeki odunları bazı vatandaşlar yakacak olarak toplarken yer yer 7-8 metreyi bulan dalgalar sahili dövdü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen derelerin sürüklediği ağaç parçaları, sahili kapladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle debileri yükselen dereler, ağaçları Karadeniz'e sürükledi. Yağış sonrasında etkili olan fırtına sebebiyle İnebolu ilçesinde denize sürüklenen ağaç parçaları sahile vurdu. Bazı vatandaşlar sahili kaplayan odun parçalarını yakacak olarak topladı. İlçede yer yer 7-8 metreyi bulan dev dalgalar ise sahili dövdü.

Kaynak: İHA
KastamonuKaradenizİneboluGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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