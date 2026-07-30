İnegöl Belediyesi asfaltlama çalışmasına devam ediyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi asfaltlama çalışmasına devam ediyor

İnegöl Belediyesi asfaltlama çalışmasına devam ediyor
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İnegöl Belediyesi, yetki sınırları içerisinde bulunan ve Bursa Ankara karayolunun kuzeyinde Mesudiye Mahallesi sınırlarında kalan toplam 2400 metre uzunluğundaki 33. Mobilya Sokak ile 1. Güzel Sokaklarda fabrika girişlerinde yer alan bölümlerde asfalt uygulaması gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi, yetki sınırları içerisinde bulunan ve Bursa Ankara karayolunun kuzeyinde Mesudiye Mahallesi sınırlarında kalan toplam 2400 metre uzunluğundaki 33. Mobilya Sokak ile 1. Güzel Sokaklarda fabrika girişlerinde yer alan bölümlerde asfalt uygulaması gerçekleştirdi.

Merkez ve kırsal bölgelerde yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, yetki alanında bulunan alanlarda asfalt uygulamalarını sürdürüyor. Bursa Ankara karayolunun kuzeyinde, ana yola paralel şekilde uzanan ve Mesudiye Mahallesi sınırlarında yer alan 1.100 metre uzunluğundaki 1. Güzel Sokak ile 1.300 metre uzunluğundaki 33. Mobilya Sokaklarda fabrika girişlerine asfalt uygulaması yapıldı.

Bursa-Ankara karayolunda yapımı yeni tamamlanan Ağaç İşleri Kavşağından Mesudiye alt geçidine kadar uzanan iki sokakta ön kısımda mağazalar yer alırken, arka kısımlarda ise üretim alanları bulunuyor. Mevcutta her iki sokakta da sathi kaplama bulunmasına rağmen, zamanla bölgede yapı sayısının artmasıyla üretim yapan firmaların ve mağazaların sayısı da arttı. Her iki sokakta da yapılarla sathi kaplama yol arasında İnegöl Belediyesine ait yaklaşık 3 metrelik bir kısım ise mıcır serili şekilde bulunuyordu. Bu kısmı asfalt kaplanarak sathi kaplamayla birleştirilmiş oldu. Çalışma sokaklar üzerinde sadece yapımı tamamlanmış parsellerin olduğu kısımda gerçekleştirildi.

Başkan Taban çalışmayı yerinde inceledi

Geçtiğimiz hafta Salı günü başlayan çalışma, dün itibariyle tamamlandı. 1. Güzel Sokakta 27 firma girişinde uygulama yapılırken, 33. Mobilya Sokakta da 16 fabrika girişinde aynı şekilde asfalt kaplaması yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Toplamda 2 sokakta 43 fabrika girişinde 5.300 m2 asfalt uygulaması yapıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İnegöl Belediyesi asfaltlama çalışmasına devam ediyor - Son Dakika

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