İnegöl’de 500 fidan toprakla buluştu

İlk olarak 2019 yılında kutlanan ve geride kalan 7 yılda yaklaşık 50 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlayan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bugün tüm yurtta yine milyonlarca fidan toprakla buluştu. İnegöl'de de Halhalca bölgesinde yapılan etkinlikte 500 fidan dikildi.

Ülkemizde ilk olarak 2019 yılında kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bugün yine tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Her yıl olduğu gibi milyonlarca fidan, yine toprakla buluştu. Saatler 11.11'i gösterdiğinde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle birlikte, İnegöl'de de Kaymakamlık uhdesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Halhalca köyü bölgesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Alper Taban, protokol üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, gönüllüler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla 500 fidan dikimi yapıldı.

Geleceğe nefes, dünyaya barış

Fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan İnegöl Orman İşletme Müdürü Şerafettin Akşahin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 6 Kasım 2019 yılında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bu tarihten itibaren her yıl 11 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığımız himayelerinde, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri düzenlenmektedir. Bugüne kadar düzenlenen fidan dikim etkinliklerinde ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluştu. Orman Genel Müdürlüğü olarak Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ülkemizin yeşil mirasını korumak, orman varlığımızı arttırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir gelecek bırakmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl Milli Ağaçlandırma Günü teması 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' olarak belirlendi. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı geleceğe nefes, dünyaya barış sloganıyla fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz" dedi.

Herkesin üzerine düşen sorumluluklar var

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise güzel bir günde, güzel bir havada güzel bir maksatla bir arada olduklarını hatırlatarak; "Ülkemizde ilan edilen 11 Kasım tarihi, artık bir Milli Ağaçlandırma Bayramı. Bu özel günde fidanları toprakla buluşturup ülkemizin yeşil geleceğine katkı sağlıyoruz. Şu anda ülkemizde COP 31 adı altında çalışmalar yürütülüyor. Tüm dünya ülkeleri Antalya'da toplandı. İklim değişikliği konuşuluyor. Demek ki iklimle ilgili bir şeyler doğru gitmiyor ki bu kadar ülke bir araya geldi bu işe kafa yoruyor. Burada bizim insan eliyle doğaya, dünyaya verdiğimiz zararlar konuşuluyor. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Yaklaşık 6 derecelik bir hava sıcaklığı yükselişi, tüm dünya düzenini bozdu. Sonrasında yapılan çalışmalarla bu 2,5 dereceye kadar düşürüldü. Bu 1,5 derece altına çekilmeye çalışılıyor. Burada herkesin yapacağı sorumluluklar var. Bunun farkına varmak zorundayız" diye konuştu.

İnegöl Belediyesi 2026'da 780 ağaç dikti

Doğayı korumak ve ağaç dikmenin insanlığın görevi olduğunu vurgulayan Başkan Taban, "Peygamber efendimiz de bir hadisinde buyuruyor; kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı dik diyor. Böyle bir öğretiden gelen bir toplumuz. Dolayısıyla ağaçlandırmak, doğayı ve çevreyi korumak bunlar insan olarak bizim görevimiz. Doğanın bize ihtiyacı yok ama yaşamak için bizim doğaya ihtiyacımız var. İnegöl orman konusunda zengin. Bunu şehir merkezinde de geliştirmek yeşil alanlarımızı arttırmak istiyoruz. İnegöl'de şehir merkezinde bu yıl içerisinde 780 adet ağaç dikimi yaptık çeşitli koruluk ve yeşil alan uygulamalarımız kapsamında. Bugün yapılan etkinliğimizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu

Son olarak konuşan Kaymakam Ayhan Akpay da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun. Ülkemizin her bir köşesinde bugün milyonlarca fidan toprakla buluşuyor. Tarım Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz bu noktada çok güzel çalışmalar yürütüyor. İnegöl'ümüzde de bugün 500 adet fidanımız toprakla buluşacak. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu nedenle doğamıza sahip çıkalım. Burada toprakla buluşan her fidan sadece dikmekle kalmasın, onu koruyup kollamak hepimizin görevi olsun" dedi.

Konuşmalar sonrası alanda 500 fidan el birliği ile toprakla buluşturuldu ve can suları verildi.