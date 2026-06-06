Sabiha Gökçen'den Sıfır Atık Farkındalığı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'den Sıfır Atık Farkındalığı

Sabiha Gökçen\'den Sıfır Atık Farkındalığı
06.06.2026 17:40  Güncelleme: 17:43
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali'nde ziyaretçileriyle buluştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali'nde ziyaretçileriyle buluştu.

Sıfır Atık Haftası kapsamında "Bazı yolculukların geri dönüşü yok" mesajıyla bagaj karusellerine yerleştirilen enstalasyonlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sürdürülebilirlik temalı çalışmalar; plastik atık ve sigara izmaritinin çevreye verdiği zararlara dikkat çekerek doğanın ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ISG, Sıfır Atık Festivali'nde kurduğu özel stantta ziyaretçilerle buluştu. "Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır" mesajıyla farkındalık oluşturan Sabiha Gökçen Havalimanı, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilincine dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenen festival, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Sıfır Atık Festivali, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve çocuk-yaşlı sayısız katılımcıyı bir araya getirirken; Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunan uygulamalara da ev sahipliği yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı da sıfır atık ve sürdürülebilir çevre farkındalığı oluşturan projelerini hem festival alanında açtığı stantta hem de terminalde sergilediği dikkat çekici enstalasyonlarla sunuyor.

"Bazı yolculukların geri dönüşü yok"

ISG, Sıfır Atık Haftası kapsamında havalimanı terminali içinde 'temiz gelecek' mesajı ile dikkat çekici bir farkındalık etkinliği kurguladı. İç ve dış hat terminallerindeki bagaj alım karusellerine (bantlarına) yerleştirilen ve içi terminalde bırakılan plastik atıklarla doldurulmuş şeffaf valizler, bavullarını bekleyen yolcuların ilgi odağı oldu.

Bagaj karusellerindeki enstalasyonlarda yer alan "Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır" mesajları ile yolcuların bagaj bekleme süresi, çevresel farkındalık deneyimine dönüştürüldü. ISG gönüllüleri tarafından yürütülen iletişim çalışmaları sayesinde, doğaya bırakılan atıkların görünmeyen ancak uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi. Küçük görünen bireysel hataların küresel çevre sorunlarına dönüşebileceği vurgulandı.

Sabiha Gökçen standına yoğun ilgi

Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan festival, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Festivalde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, sosyal projeleriyle festival katılımcılarının ilgisini çekiyor.

"Plastiğe Hayır" sloganıyla hazırlanan stantta, özellikle seyahatlerde tüketilen yiyecek-içecek ambalajları, pipetler ve su şişeleri ile farkında olmadan artan plastik atık miktarına dikkat çekiliyor.

Sıfır Atık Festivali kapsamında yeniden kullanım kültürünü teşvik eden çeşitli deneyim alanları oluşturulurken, ziyaretçilerle etkileşimli aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilirlik temasını günlük yaşama taşıyan özel tasarım "I SAW" ve "SAWcycle" baskılı bez çantaların yanı sıra "I SAW Istanbul" temalı bucket şapka dağıtımları yapılırken, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının görünür hale gelmesi hedefleniyor.

ISG çalışanlarından Çevre Haftası'nda temizlik seferberliği

Pendik Belediyesi tarafından, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ömerli Barajı çevre temizliği ve uçurtma şenliği, gönüllülerin katılımıyla başladı. Etkinliğe destek veren ISG çalışanları, baraj havzasında çevre temizliği yaparak, etkinliğe gönüllülük desteği sağladı. Doğaya bırakılan atıkların toplandığı etkinlikte, sürdürülebilir bir gelecek ve sıfır atık yaklaşımının önemine vurgu yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sabiha Gökçen'den Sıfır Atık Farkındalığı - Son Dakika

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