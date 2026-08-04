İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis

İstanbul Boğazı\'nda Yoğun Sis
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Boğaz'da görüş mesafesini azalttı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı'nda görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı. Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü. Oluşan sis, Fatih Sarayburnu'ndan havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis - Son Dakika

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