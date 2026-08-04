İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Boğaz'da görüş mesafesini azalttı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı'nda görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı. Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü. Oluşan sis, Fatih Sarayburnu'ndan havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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