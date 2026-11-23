İstanbul'da ara tatil dönüşü akşam trafiği yüzde 78'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da ilk ara tatilin sona erdiği haftanın ilk iş günü akşam iş çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. D-100'de uzun araç kuyrukları oluştu, iş ve okul dönüşü evlerine gitmek isteyenler zorluk yaşadı.
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar, evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Kaynak: İHA
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