İstanbul'da lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluşturdu - Son Dakika
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İstanbul'da lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluşturdu

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İstanbul\'da lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluşturdu
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İstanbul\'da lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluşturdu
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Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos bugün etkisini artırarak sürdü. Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluşurken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve dalgaları fotoğraflayanlar görüldü.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken; denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürdürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.

Bu sırada sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken kimi de dalgalara karşı fotoğraf çekildi o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluşturdu - Son Dakika
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