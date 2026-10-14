İstanbul\'da sağanak sonrası Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece\'de trafik yoğunlaştı

İstanbul'da sağanak sonrası Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de trafik yoğunlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul'da sağanak yağış sonrası Avcılar Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Avcılar Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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